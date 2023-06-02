10熱門網購平台 均追蹤用戶資料

【本報訊】過去3年疫情帶動了網上消費平台的發展。私隱專員公署近日主動檢視10個本地消費者常用的網購平台的私隱設定，發現所有平台都會將用戶個人資料轉移至業務合作夥伴，以至第三方機構，甚至收集生物辨識資料及對用戶進行追蹤。私隱專員提醒市民留意相關平台的私隱政策，以及研究平台的私隱和安全設定，以保障私隱。

包括淘寶HKTVmall等 10個被私隱專員公署檢視的平台包括Baby Kingdom-BK mall、Carousell、eBay、Fortress、HKTVmall、京東、PlayStation App、Price.com.hk香港格價網、Samsung和淘寶，發現所有被檢視的網購平台都有擬定私隱政策，收集個人資料的種類由12至23項不等。公署發表報告指，全部平台均有追蹤用戶資料，包括位置、瀏覽紀錄、交易紀錄和裝置資料等，亦有在私隱政策中表明，會將用戶個人資料轉移至第三方，例如業務合作夥伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作夥伴、外部服務供應商等。

公署建議，平台營運商應允許用戶以訪客身份購物，收集處理交易所需的個人資料；同時亦要向用戶清晰表達會使用個人資料提供促銷資訊，並就此徵求用戶同意，有關選項也應避免預設為「同意」。公署亦建議，用戶僅提供完成註冊及交易所需的最少資料，或考慮以訪客身份進行交易，亦應檢查預設的私隱和安全設定，刪除非必要的追蹤功能或索取資料的權限，以避免身份被盜竊及減低資料外洩風險。