爭取曝光率 食肆硬食貴佣

【本報訊】競爭事務委員會調查發現兩大外賣平台向食肆施加眾多限制，包括要求外賣平台上的食物價格為「最低價」，又會向非獨家合作的食肆索約33%佣金。有食肆呻平台佣金及條款「好辣」，但為了爭取曝光率，或多做生意交租，只能「硬食」貴佣，另有食肆打算退出合作關係。

餐廳負責人冀紓緩壟斷 專營酸菜魚等菜式的中式菜館經理羅女士指，其餐廳為爭取於各外賣平台上架宣傳，多做生意，沒有向個別平台簽訂獨家合約，因此外賣佣金佔收入逾30%，並透露最近平台再加佣金，但為多做生意，他們只能忍受利潤減少。羅續指，由於佣金貴，餐廳迫於無奈需調升售價，但合約限制了定價模式，令他們兩難。她期望未來能再與其他外賣平台合作，紓緩壟斷的問題。

另一食肆負責人倪先生則呻其店的外賣佣金高達38%，變相每收取100元，他們只得62元，但因為該店座位數量僅約10張，單靠堂食及外賣自取，不足以交租營運。他指現時外賣平台收入佔20%整體生意，「預咗被剝削」。被問到為何不簽獨家合約，倪坦言雖然平台會減收佣金至約10%，但由於條款嚴苛，寧願與多間平台合作，擴闊客源。另一餐廳負責人則指，平台收費高企，需要接外賣自取的訂單，寧願「熄機」，打算於合約期滿取消合作關係。

羅女士