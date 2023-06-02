並非所有大廈設避雷針 高度屬指標

【本報訊】屯門有公屋單位遭閃電劈入屋，險象環生！香港天文台前助理台長梁榮武表示事件實屬罕見，但坦言一般大廈建築物的避雷科技非百分百保障，出現此意外屬自然現象。而香港工程師學會前會長黃耀新則稱，香港並非所有大廈均裝設避雷針，一般來說只會有極高建築物才安裝。

對於閃電劈入屋的驚人事件，梁榮武解釋，發生機會微，此現象發生是由於閃電以「之」字形一節一節地行進，閃電向地面行進時會有「先頭部隊」，「先頭部隊」會將前面空氣電離化，並向容易電離化的空氣行進，成為閃電的軌迹，故該單位純屬不幸，被左轉右轉的閃電軌迹劈入屋。

盡量避免靠近窗戶 梁榮武又呼籲市民毋須過分擔心，在行雷閃電時應留在家中暫避，若市民憂心可盡量避免靠近窗戶。至於安全問題，梁指一般大廈的鋼筋水泥都有防雷成分，難以起火，不用擔心引起火災；若擔心閃電劈入屋後電子設備損壞，亦可關閉電視、電腦等。

對於涉事大廈的避雷裝置，黃耀新則稱，香港並非所有大廈均有安裝避雷針，通常只有極高大廈才需要，故大部分大廈均未有安設。不過，部分大廈會在外牆安裝銅帶避雷，原理是將電直接引至地下，以保護大廈。

避雷針並非百分百保障。 梁榮武