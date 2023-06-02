迅雷劈到應 公屋戶嚇驚

本報直擊 避雷帶如虛設 外牆石屎崩裂 屯門公屋單位遭閃電劈入屋，惹起全城熱議。所謂「行雷閃電會出事」，受強烈熱帶風暴瑪娃影響，本港連日雷雨不斷，沙田區議會主席麥潤培昨在社交網站上載影片，只見有閃電突劈入屋，而電光更在空中閃現數次，令單位如遭數次雷擊，場面相當駭人。本報記者迅速前往現場，位於屯門和田邨和喜樓27樓的涉事單位幸無人受傷，但女戶主接受訪問時仍驚魂未定，稱事發一刻全屋恍陷入劇震，她與女兒都被嚇至大叫，外牆石屎剝落，已通知大廈管理處處理。

據麥潤培上載的影片可見，一道閃電瞬間劃破長空，電光如銀蛇般，鑽入民居，相隔半秒後，耳邊隨即傳來恐怖的雷響。雷電亦不只閃現一次，及後閃電再度劈入屋內，影片中接連傳出巨響，場面嚇人。麥指該片段由街坊分享，形容「真係好恐怖、真心嚇一嚇！」

影片發布後旋即在社交網站瘋傳，有網民即開玩笑稱：「係咪有不孝子」、「有冇做虧心事」、「有合理懷疑此單位，存放咗大量忤逆仔」；但亦有部分網民則擔心大廈建築安全，認為「支避雷針唔夠隻窗嚟，定座樓冇避雷針」。

全屋感震動 連忙關電掣 本報記者事發後迅即抵達涉事單位，並專訪女戶主。尼泊爾籍女戶主Gurung Preeti向本報記者透露，昨早其單位睡房窗戶外一處外牆被閃電擊中，部分石屎剝落。她憶述，由於當時正值早上，正為女兒梳頭準備上學，突然聽到巨響及窗外冒出火光，被雷擊一刻全屋震動，她與女兒嚇得大聲尖叫，連忙關掉全屋電掣，以策安全。

受意外影響，女戶主遲了送女兒返校，及後再獨自回家。她受訪時仍心有餘悸，並發現窗台有損壞痕迹；除外牆石屎剝落，幸好家人都平安，屋內冷氣機等電器亦無受損，已通知大廈管理處，派員上門拍照並跟進維修事宜。

工程人員再驗避雷設施 房屋署表示，和田邨辦事處留意到昨晨社交媒體中的片段，並根據片段向懷疑受雷擊單位及其周邊住戶了解情況。辦事處已成功聯絡及進入所有相關單位檢查，確認沒有需要為室內設備維修，辦事處亦未有收到住戶受傷的報告。初步發現有一單位的外牆表面有輕微受損，但尚未確定是否與雷擊有關。辦事處會就此個案繼續跟進，並向居民作適切協助。

和田邨和喜樓根據國際標準安裝了避雷系統，包括設有避雷帶和接地系統等。系統安裝完成後已通過測試。工程人員亦已於昨早檢查和喜樓的天台避雷設施，沒有發現任何問題。

翻查紀錄，天文台昨凌晨3時15分發出雷暴警告，至早上9時55分取消，歷時約6.5小時。根據天文台閃電位置資訊系統顯示，自昨日凌晨3時開始，至昨早9時，本港發生12,367次雲對地的閃電；而雲間閃電則有23,886次。