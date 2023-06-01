龍七公：共青團「預備省長」模式告終

在去年中共二十大之後，今年工青婦等群眾團體將陸續召開代表大會，相關的人事布局也提前展開。早前，第一汽車集團董事長徐留平升任全國總工會黨組書記；近日，吉林省委常委兼宣傳部部長阿東，升任共青團中央第一書記。兩人都是從長春進京，執掌兩大最重要的群團，相當罕見。

問題叢生 重點整頓 至於原共青團第一書記賀軍科，平調另一群團機構中國科協擔任黨組書記，這也是共青團官員安置的新現象。中共黨章單列一章《黨和共產主義青年團的關係》，明文規定共青團是「黨的助手和後備軍」。這是其他群團組織都不曾享有的殊榮，共青團也長期被當成培養接班梯隊的工具。

文革結束後，第一任共青團第一書記韓英是華國鋒從山西提攜的親信，後來也隨着華的失勢而貶黜。之後的王兆國調任中辦主任，胡錦濤外放貴州省委書記，均是短期在談中央歷練便擔當大任。之後的宋德福調任人事部部長，亦是重要崗位。從1993年至2013年這20年間，共青團第一書記的出路形成了固定模式，那就是直接外放省長。李克強、周強、胡春華、陸昊分別外放河南、湖南、河北、黑龍江4省省長。

十八大之後，隨着吏治整飭的推進，共青團也成為重點整頓對象，被指為「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」四大問題。為此，團中央機構設置和領導體制進行了諸多改革。團中央書記處書記調崗升遷速度大幅放慢，並引入基層幹部到掛職擔任團中央書記，打破專職任職模式。2017年，時任共青團第一書記秦宜智降職質檢總局副局長。陸昊也未能延續幾位前任晉升省委書記再躋身國家領導人的路徑，先是內調自然資源部部長，二十大前再被投閒置散，調任國務院發展研究中心主任。總體來說，共青團以往的直升機和孵化器作用，已經作古。

此次，賀軍科調任中國科協黨組書記。這個崗位相比省長、部長等實權部門，含金量稍遜一籌。但賀軍科出身如日中天的航天系統，且科協這些年的跳板作用突出。前兩任書記懷進鵬、張玉卓如今分任教育部長、國資委主任要職，賀軍科未來仍有進步空間。

另一方面，共青團引以為傲的年齡優勢也不復存在。在歷史上，共青團掌門人一般都是在40來歲就外放封疆。賀軍科49歲接任共青團第一書記，任職至54歲轉崗。此次履新的阿東，已53歲，刷新了共青團官員最年老的紀錄。

團中央的「二把手」即常務書記，以往慣例是外調省委常委，如巴音朝魯、孫金龍、趙勇、楊岳、王曉皆是如此。前兩任後來均升正部。而趙勇、楊岳趕上整飭，提前發配二線。王曉連調數職，蹉跎經年，前任常務書記汪鴻雁，去年調任工商聯副主席，同樣宣告了舊模式的終結。經過連番整頓，共青團已失去光環加持，成為一個普通的群團組織。