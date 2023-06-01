笑看天下：去風險化係無厘頭

歐盟委員會主席萊恩今年3月底重新定調對華政策，闡述佢喺1月達沃斯世界經濟論壇首度提出對華「去風險化」概念，約一個月後獲美國認同，到5月G7峰會，「去風險化」而非「脫鈎」被寫入領袖聯合公報，象徵「去風險化」這個字眼成為西方對華政策嘅定論概念。

事實上，中國市場已經無法被取代，邊個有膽唔同中國做生意，只會招致無窮損失。「脫鈎」一詞用於美國對華政策，始於特朗普時代，但嚴格而言，「脫鈎」從不是美國官方正式立場，時任副總統彭斯於2018年曾發表被視為終結對華「接觸政策」嘅著名演說，之不過一年後，佢喺另一次對華政策演說上說：依家有時都會有人問特朗普政府，是否尋求跟中國脫鈎，答案係響亮嘅「不」！可見利益至上，想同中國「脫鈎」，始終噏過就算。

有學者質疑「去風險化」雖然是由萊恩首先提出，看上去似是「歐洲先說，美國回應」，但不要忘記萊恩於今年3月演說時曾訪問美國。相信該表述或是美歐協調嘅結果。老朽倒覺得歐美領導人只係想令自己面子好過些，彷彿「去風險化」比「脫鈎」更容易說出口，歐美國家明明離不開中國龐大嘅市場，卻說是「去風險化」，既然不是「脫鈎」，咁生意仍然可以有往來也。

另一邊廂，中國國務委員兼外長秦剛對所謂「去風險化」不以為然。他說若然以「去風險化」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。

萊恩之流，正一隨口噏當秘笈，想到邊就講到邊，呢種即興式嘅片段想法，完全冇邏輯。於是各種倒錯、混亂的思想與行為卒告出現，去風險化？去你個大頭鬼啦，倒完全符合吾人所說的「無厘頭」！