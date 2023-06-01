冰鑑春秋：誰是真正的北京傀儡？

隨着2024年大選腳步接近，各種境外勢力介入以及台灣民眾最熟悉的扣帽子戰術，果然又紛紛出爐。

美國眾議院外委會主席麥考爾，先指控馬英九赴陸是討論傀儡人選，跟着還指出，這個傀儡很可能會贏得大選。馬英九是國民黨的前主席，支持的當然是國民黨自己的候選人，所以麥考爾的指控，顯然是說北京支持侯友宜獲勝。但兩岸專家葛來儀則有不同看法，認為北京對侯友宜不熟悉，所以比較傾向支持過去有互動的柯文哲。這兩股境外勢力希望大家認為，北京支持的不是侯友宜，就是柯文哲，既然如此，台灣民眾應該選擇北京不喜歡的賴清德，才能抗中保台，粉碎北京的希望。

問題來了，目前台灣所有民調都顯示，民進黨的賴清德領先，很可能會勝出；要說到與大陸的互動與熟悉度，賴清德不僅於台南市長任內多次推動兩岸交流活動，更早在2014年便訪問過大陸，當時大陸官員對其台獨言論並沒有激烈駁斥，顯然雙方互有默契！按照麥考爾與葛來儀的思考邏輯，賴清德不是更符合北京傀儡的這項人設嗎？

讓人更加確信的是，賴清德在接受台大政治系學生「快問快答」挑戰時，竟毫不思索地回答最想跟習近平共進晚餐！過去任何想要跟習近平接觸的人，都會被民進黨扣上「中共同路人」、「中共共鳴者」的帽子，當年的「馬習會」更被說是出賣台灣。結果賴清德居然最想和習近平「共飯」，賴柯侯誰最接近「北京傀儡」這個角色，還需要明說嗎？

最讓我深信的，便是當外國媒體詢問大陸外交部發言人毛寧，關於賴清德想和習近平共進晚餐的看法時，毛寧強忍笑容、力圖鎮定的表現。誰說無間道在真實世界不會發生呢？