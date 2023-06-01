激濁揚清：國際特赦組織真太hea

國際特赦組織日前指有維吾爾學生從南韓抵港，向朋友發短訊表示在香港機場被公安問話後失聯。特區政府當時已指沒有相關入境或被拒入境紀錄，批評組織無中生有。事件擾攘數日，國際特赦組織終於澄清該學生沒有來港，但對於毫無根據的詆毀香港人權狀況，卻拒絕道歉，此等對於真相極之敷衍苟且的組織，應否改名「國際特hea組織」？

早在國際特赦組織如獲至寶，指「有維吾爾學生在港失聯」之際，報道指南韓傳媒已聯絡到該名學生，並指對方表示沒有來港，一直安全地留在南韓，更指國際特赦組織的聲明不真確。連傳媒也可輕易便能接觸當事人進行求證，國際特赦組織是否懶於fact check？答案已是人所共見。當然，這會不會是「不為也，非不能也」？尤其美西方一直渲染中國打壓維吾爾人，又指《港區國安法》實施後，香港人權情況急劇惡化，若然有組織願意像南韓傳媒般查明真相，那麼預先寫好的詆毀中國、香港的劇本便嚴重犯駁了，這還怎麼演下去？

國際特赦組織在搞出了「誤會」後，不但拒絕道歉，更擺出義正詞嚴的模樣表示將繼續「監察在內地和海外維吾爾人以及香港的人權情況」。以國際特赦組織處事如此粗疏，下三濫的監察工作還是省着點吧，免得添煩添亂。因為今次特赦組織聲言「有維吾爾學生在港失聯」後，若干着草走佬黃人KOL當即百犬吠聲，大講特講「維吾爾學生抵港後失聯疑被送中」，而且這班人跟特赦組織一樣，當發現自己的言論乃建基於毫無事實根據而作出的垃圾評論，竟然亦是一副絲毫不當一回事的狂妄態度。

世人如能認清監察人權組織就是如此亂來，固然最好，只怕吠聲之犬樂於被蒙在鼓裏，甘為打手。