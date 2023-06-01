橫眉冷看：中國製造再添生力軍

中國汽車、中國高鐵的成就世界矚目，中國生產的客運飛機亦剛閃亮登場，前瞻未來，是否能成為國家出口業的另一支生力軍？今年首季，中國正式取代日本，奪得世界第一大汽車出口國的桂冠；中國製造的高鐵，近年一直執世界牛耳，將競爭對手全甩在後頭。

我國的研究團隊耗費了15年時間，終於成功推出C919大型客機，日前正式投入服務。在研發路上，中國與日本一度齊頭並進，日本科技先進、工業實力非凡，兩國都希望能快對方一步，更早研製出大型客機，結果走到半途，日方主動放棄。

強如扶桑國，即使傾盡所能，也沒能研發出大型客機。打趣地說，世界上能夠成功製造航空母艦的國家，原來遠比成功製造大型客機的國家多。

日本的團隊放棄了，中國團隊卻堅持下來，最後集合超過200家企業，加上數十所大學的努力，才成功製造出C919型客機。在世界航空客運領域上，Made in China的品牌，終於可以佔上一席之地。

往後的中國天空，不再由西方生產的客機獨佔，愈來愈多C919型客機，將會在中國各大城市穿梭飛行，但要想飛出國門，像新能源車一樣閃耀世界，相信仍需一段很長的日子。國產C919型客機必將吸引全球市場，但即使外國有求，中國也未必能供。中國客機生產線尚在草創階段，預計到2025年，每年出產量只有150架，單是應付內地客戶，已經捉襟見肘，根本無法滿足海外需求。

未來10年，世界客機市場肯定仍會由波音和空中巴士公司主導，但千里之行始於足下，中國品牌已走出第一步，往後一步便是一足印，終究會走上坦途。