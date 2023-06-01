強詞有理：見面有何用

相見爭如不見。美國國防部長奧斯汀念茲在茲，多次表示希望在新加坡與中國國防部長李尚福會面，最後還是被中方拒絕。為何要拒絕？中國外交部發言人指出，當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的。

是的，老美屢次被拒，應該心知肚明。中方早就把話挑明，不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。奈何老美至今還不明白，到底是天生傲慢，或是腦袋有問題？聽聽美方怎麼解釋，其國防部發言人聲稱，維持美中軍事溝通渠道開放，是要確保競爭不會演變成衝突，華府對李尚福的制裁，不影響兩人會面云云。既要制裁，又要會面，老美邏輯混亂，自己也不知自己在做甚麼。要會面其實很簡單，只要解除對李尚福的制裁即可，美方連如此簡單的事也不願做，證明他們毫無誠意。既然如此，中方自然沒有必要再浪費時間陪其做戲。

常說無事獻殷勤，非奸即盜。美方不斷要求會面溝通，除了有求於中方，也是因為承受不起正面衝突。華府文人政客可以胡攪蠻纏，不必負責任，但軍方不能不考慮後果，他們知道自己在中國軍隊面前已佔不了多少便宜。所以，美軍將領的言論往往比文人政客更溫和更理性，這也正是奧斯汀多次表達想和李尚福會面的主要原因。可惜，美國政府已被鷹派政客騎劫，根本容不下任何溫和理性的聲音。尤其是隨着基辛格等老一輩知華派漸漸遠離政治舞台，美國對華政策只會愈來愈偏激，愈來愈強硬。

中方對此早就有心理準備，不會再對美方抱有任何幻想。老美要求會面溝通也好，要求上門拜訪也罷，先展示誠意再說，否則一切免談。當今中國已有足夠底氣對美國說不，華府企圖像對付其他國家那樣對付中國，顯然太天真。也許只有碰得頭破血流，他們才會改變傲慢姿態，學懂如何與中國平等相處。反正時間在中方這邊，不妨慢慢等待，讓老美焦慮去吧。

還是商人比較務實。美國電動車公司Tesla行政總裁馬斯克時隔3年再次訪華，獲得中國國務委員兼外長秦剛接見。他稱一個健康、穩定、建設性的中美關係既有利於雙方，也有利於世界。美中利益交融，如同連體嬰兒密不可分，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。這才是識時務者，美國政客算甚麼東西！