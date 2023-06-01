龍吟虎嘯：北京不接老美橄欖枝

印象中過往美國打壓、制裁、圍堵、大棒子掄中國一段時間後，只要發現這些招數不靈，就會向中國伸出橄欖枝，北京一般會順勢考慮緩和關係，這樣的事情多了，美國就會對華肆無忌憚，覺得中國「沒脾氣」，打壓中國「沒後果」，實在不行就搖橄欖枝，北京就會與美國溝通交流。

現在情況逆轉了，美國要為自己打壓中國的傲慢、鹵莽付出代價，遞出橄欖枝不好使了。日前，中方明確拒絕了美方提出在第20屆香格里拉對話會上兩國防長會談的「請求」，對此美方有些驚訝，想不到「中國這次拒絕會面異常直率」。美國國防官員表示，過去此類會晤都是最後一刻才敲定，今次會面的美方請求在會議舉行3天前中方就明確拒絕，而美方提出這個「請求」是在5月初，這說明美國在這個問題上「求爺爺、告奶奶」20多天，以及想必又耍了不少軟硬兼施的手段，老美達不到中方的條件，橄欖枝無用也。中方更決絕的是，「香會」召開3天前就通知美方，斷其「僥倖」，讓他知道過去那套玩法已經翻篇，中方不可欺，美方要付出代價。

中國外交部發言人被問到這個問題時給出了答案，指出中美兩軍對話面臨困難的原因「美方是清楚的」，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為兩軍溝通對話創造必要的氛圍和條件。

5年來，特朗普和拜登發起的中美國運之戰，最危險的是會導致中美軍事衝突和戰爭發生，對此美國已經找好了台灣作為挑起戰爭的棋子、找好了台灣海峽作為戰場，必要時美軍「落場」與中國兵戎相見，必要時戰爭可擴大到東海、南海、太平洋、大西洋甚至中美本土，美國及其盟友正在以此排兵布陣，作出準備。

與此同時，美國又不斷故布疑陣、施放煙霧，要和中方恢復甚麼兩國軍方溝通對話，騙誰呢？可笑乎？