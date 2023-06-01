政情：劉震講錯群眾運動 鄧飛叫小心字眼

言者無心，聽者有意，一時口誤往往令人啼笑皆非，立法會尋日進行人事編制小組委員會會議議程，講緊增設職位以迎接全運會以及啟德體育園嘅籌備進度時，文化體育及旅遊局副局長劉震唔小心將「群眾項目」講咗成「群眾運動」，有議員就好心「提點」叫佢小心啲字眼啦！

事緣旅遊界議員姚柏良問到文體旅局點樣帶動香港嘅體育氣氛，劉震就話全運會有「群眾運動」帶來廣泛嘅參與。喺成個議程，都冇人留意到呢個字眼嘅另一重意思。但到咗下一個議程，有教育界背景嘅議員鄧飛就指出問題所在。

實情係想講群眾項目 鄧飛話唔使多解釋，大家都知「群眾運動」另有所指，話劉震應該係講「群眾體育」先至啱，叫當局小心啲字眼。鄧飛又以「Critical thinking」為例，話當年翻譯成為「批判性思考」，令到啲人淨係識「批判」咁話，佢話「因名而起嘅爭議無謂再犯」喎。

聽完鄧飛嘅講解，劉震就話多謝提點，承認係「一時口快」，之前應該係講緊「群眾項目」咁話。