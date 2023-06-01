政情：代譚岳衡質詢 陳沛良惡補非遺資訊

話說喺尋日嘅立法會大會上，議員譚岳衡有一條關注非物質文化遺產嘅口頭質詢，但由於突然另有會開，分身乏術之下就拜託另一位議員陳沛良代為提問。陳沛良話今次嘅安排比較突然，自己都有就此做法，喺前日問過立法會秘書處同主席。因譚有合理解釋，所以主席先容許咁做。

陳沛良代譚岳衡質詢政府對非物質文化遺產嘅保護、宣傳同傳承，近期做咗啲乜嘢工作，而且當局有冇推行工作培養青年成為非物質文化遺產嘅傳承人。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄就回應話政府會持續更新非物質文化遺產清單，預計會喺2024年底公布名單，又話當局喺2018年有向康文署撥款3億元，設立非物質文化遺產資助計劃，仲資助92個項目，包括資助舉辦活動，同傳承安排。佢又話過去當局有支持培訓非遺傳承人，喺2023年首季就完成超過138次培訓。

話過程大開眼界 其實喺楊潤雄答完之後，負責代問嘅陳沛良理應追問，但主席梁君彥立即叫另一位議員劉智鵬發問，當劉智鵬問完之後，陳沛良先提問政府會否考慮喺西九文化區加入更多非物質文化遺產嘅元素。楊潤雄回覆話其實西九文化區有推動非物質文化遺產工作，好似推動粵劇咁，承諾會繼續檢視喎。

為咗完成譚岳衡所交託嘅工作，陳沛良都閱讀咗一啲非物質文化遺產嘅資料，畢竟自己平時唔係主力跟開呢個議題，又形容準備代問嘅過程中，令佢大開眼界。