政情：被登記器官捐贈 葛珮帆零容忍

近日有關器官捐贈嘅風波，可謂接二連三。繼早前出現數千宗本身並無登記，但要求取消器官捐贈登記嘅奇怪現象，前日議員葛珮帆（EQ）竟收到「登記器官捐贈」嘅確認電話！儘管佢之前已作出有關登記，表面上對佢並無影響，但就懷疑個人資料遭到盜用，尋日向私隱專員公署投訴，並向執法部門舉報，又強烈譴責有人意圖擾亂中央登記名冊，從而製造亂象，罔顧病人福祉，感到憤怒。

其實喺2019年年尾，EQ已經遭人盜用身份登記器官捐贈。而前日EQ收到「登記器官捐贈」嘅電話，問係咪確認於5月25號喺網上登記器官捐贈？由於EQ早年已經作出有關登記，於是即刻否認。後來佢透過「智方便」查閱，確定自己已列入中央器官捐贈登記名冊。就今次事件，佢話證明又有不法之徒盜用佢嘅個人資料「再次」登記器官捐贈，所製造嘅亂象不但影響本地醫療系統，更可能危害到急需器官移植嘅病人。

斥不法之徒罔顧病人福祉 EQ又指，器官捐贈安排原先嘅設計比較簡單，不過以前冇諗過有人會攞呢啲嘢嚟玩，所以佢呼籲政府建立新嘅器官捐贈中央名冊網站系統，檢視同制訂器官捐贈登記同取消嘅流程，以及加強網站嘅保安，以防有人刻意搗亂及破壞。至於建議多年嘅默許器官捐贈安排，EQ認為政府應該要繼續研究，佢又主張善用關愛隊，可做多啲呼籲市民捐贈器官嘅工作。

梁美芬早年亦被人盜用過 講起遭盜用個人資料登記器官捐贈，議員梁美芬都係受害人。2019年9月，梁美芬喺社交平台表示，話有熱心市民通知佢，有人喺一個通訊群組裏面公開佢嘅個人資料，包括身份證號碼、電話號碼同住址，兼且冒用佢嘅身份，喺網上登記器官捐贈。

梁話絕對不能縱容啞忍呢種違法行為，於是決定報案，希望執法部門嚴肅跟進。之不過事隔多年，執法部門嘅調查到底有咩進展呢？咁就不得而知啦。