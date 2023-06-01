灣仔觀塘掃黃 拘15中泰女子

【本報訊】前日下午2時至晚上9時，執法部門於灣仔區內展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查譚臣道、銅鑼灣駱克道以及軒尼詩道3幢大廈共3個單位，並以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕11名內地女子（21至37歲），她們俱已被扣留調查，稍後交由相關部門跟進。行動中，人員檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑劑等證物。

深水埗反罪惡 16男女被捕 此外，人員同日在觀塘區進行代號「冠軍」的掃黃行動，期間於康寧道、物華街、輔仁街及崇仁街一帶，拘捕3名內地女子（31至48歲），她們已被扣留調查，稍後將交入境事務處跟進。另外，人員以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕一名39歲泰國籍女子。

另外，執法部門聯同入境處人員，於本周一展開代號「冠軍」的跨部門反罪惡行動，突擊搜查深水埗及長沙灣區多個地點，期間以涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」及「外出時未有攜帶其身份證明文件」等，拘捕兩名本地女子、5名內地男子及8女一男非華裔人士，他們年齡介乎28至52歲。