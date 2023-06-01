住宅工場製毒品 拘印巴假難民

檢值380萬貨及重型「壓磚機」 假難民及南亞兵團又禍港殃民！執法人員根據線報，於前日搗破旺角一個住宅製毒工場，起出約值380萬元、包括懷疑可卡因及海洛英等多種毒品，並檢獲一批製毒和包裝工具，當場拘捕兩名印度及巴基斯坦籍假難民，相信他們為販毒集團骨幹。另外，油麻地廟街一間歌廳，同日遭6名惡煞持刀棍掃場及搶錢，3名尼泊爾籍疑犯同日落網，現正追緝在逃餘黨。

執法人員早前根據線報及經調查後，於前日深夜在旺角區進行代號「熱戰」的反毒品行動，打擊一個活躍區內的販毒團夥。期間，人員突擊搜查新填地街一單位，檢獲大量製毒及包裝工具，包括一部把毒品壓製成磚狀的重型油壓機、電子磅、封袋機、可再封膠袋等，同時檢獲約重2.46公斤的懷疑可卡因、約700克懷疑海洛英、約50克懷疑冰毒、約780克懷疑大麻、15支懷疑大麻精油、以及約一公斤懷疑搖頭丸等，毒品總值約380萬元。

人員經初步調查後，以涉嫌「製毒」及「販毒」，拘捕單位內兩名俱37歲、分別是印度及巴基斯坦籍男子，據悉二人俱持「行街紙」留港，相信他們是涉案販毒集團的骨幹成員，行動已瓦解一個活躍於西九龍區的製毒及販毒團夥，並截斷區內一個毒品來源。該兩名被捕假難民已被扣留調查，不排除稍後有更多人被捕。

歌廳掃場搶錢 拘3尼漢 另外，前日凌晨時分，油麻地廟街一間歌廳，遭6名持刀棍惡煞掃場及搶去千多元現金。執法人員經進一步調查後，同日在旺角區以涉嫌「刑事毀壞」及「盜竊」，拘捕3名持有本港身份證的尼泊爾籍男子（39至56歲），把他們帶走扣留調查。案發於當日凌晨1時許，6名兇神惡煞男子分持刀棍，闖入廟街53號地下一間歌廳，不發一言即大肆破壞，揮棍扑毀場內一批桌椅後，並趁亂偷去歌廳內約1,400元現金，得逞後隨即奪門而出，分乘兩部的士逃去。