租置屋維修慢 議員促房會檢視

【本報訊】本港租者置其屋計劃的39個屋邨，涉及18萬個單位，樓齡已逾30年，該等樓宇及其公共設施修葺和維修工程進展緩慢，樓宇外觀及內部殘舊老化，立法會大會昨日討論議員陳振英提出的正視租置公屋的管理及維修責任議員議案，促請政府全面檢視租置公屋政策，並善用大業主身份，積極推動提高租置公屋物業管理和維修水平，讓居民安居樂業。

倡善用大業主身份增管理水平 陳振英在發言期間展示相片，指現時租置公屋的天花石屎剝落，更露出鋼筋，認為必須盡快維修。議員梁文廣及陳學鋒則提出修正案，梁文廣指部分行為扣分制不能規限，有一定的限制，認為房委會應該負更多責任，積極發揮監察屋邨管理的角色。

另一議員陳學鋒則認為房屋委員會應該善用大業主角色，但其實房委會在管理屋邨上有豐富的經驗和專業知識，希望當局增加指引，將有關知識帶入法團。另外，租者置其屋因混合業權衍生不少管理及維修問題，陳認為房委會構思屋邨管理模式以及草擬大廈工契時「做漏咗嘢」。