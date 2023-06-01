拆主力牆風波 屋署：無法百分百還原

【本報訊】將軍澳日出康城首都一個單位被揭發拆去部分主力牆事件，引起樓宇安全疑慮。屋宇署署長余寶美強調即使業主完成修復工程，結構牆都不可能百分百回復之前狀況，惟重申大廈結構無危險，呼籲居民毋須過分擔心。

無即時危險 長遠影響難料 余寶美指初步評估肇事樓宇整體結構，並無即時危險，但不代表沒有長遠影響，即使日後完成修復後可達到法例標準，亦未必可百分百回復原有狀態。余又指，單位的主力牆並非必定不能拆除，如果單位位處大廈的最高樓層，或者面積細小，可能會相對容易解決問題；但她強調，進行相關改動前，必須先聘用註冊結構工程師，提交圖則後署方會視乎情況審批。對於被問到如果業主發現主力牆被拆走，應該如何處理，余寶美表示，應盡快找專業人士跟進，提交圖則修復。至於提交圖則後會否被控告，她就表示要視乎情況和證據。

議員龍漢標指出，雖然屋宇署檢查後認為樓宇無即時危險，但二次修補始終難以百分百還原，呼籲市民裝修樓宇前，先找合資格承辦商或結構工程師，查核建築圖則、建築條例以及大廈公契等。他又指，樓宇價格由市場主導，暫時難以預計事件對樓價的影響。

香港工程師學會指，有關事件牽涉拆除的主力牆屬於主要結構構件，並不屬於《建築物條例》下可獲豁免審批的工程；並指主力牆不單止承載樓上樓層的重量，在高層建築中亦用以抵抗橫向的風力。因此如有必要改動牆身或橫樑，必須諮詢結構工程師的專業意見，以確保樓宇安全。