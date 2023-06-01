女警偷貴價帽 還押小欖候懲

劉潔兒

【本報訊】中年女警去年中休班時於一間名牌時裝店內，涉偷去一頂值逾5,600元的帽子，她事後被控一項盜竊罪，經審訊後她昨於九龍城裁判法院被裁定一項盜竊罪成，裁判官林子康指被告事發時清楚自己的行為，且有不誠實意圖，沒有付款而取走該帽。法庭現先提取被告兩份精神科專家報告，以考慮是否判處醫院令；被告收押小欖精神病治療中心至6月14日判刑。

涉案50歲女被告劉潔兒，被控於2022年5月21日在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670元。本案並不爭議被告當時確沒有為帽子付款，但辯方爭議被告並無意圖盜竊，傳召精神科專家作供指被告當時行為受精神狀態影響。

辯稱幻聽失禁曾服藥 裁判官昨裁決指，雖然辯方精神科專家指被告患有抑鬱症、驚恐症及空間恐懼症等，並指案發時有幻聽、失禁，服食鎮靜劑後受藥力影響才犯案。惟裁判官指專家的判斷，是基於被告稱案發前她的狀況，但根本無從得知被告所說是否屬實，亦不知事發前她有否服藥，因此就專家的證供不給予比重；在考慮控方證人證供及閉路電視紀錄等，唯一合理推論是被告當時有收起涉案帽子並破壞其防盜器。

裁判官續指片段顯示被告遭截停前行為並無異常，認為她清楚自己的行為，且具有不誠實意圖不付款。雖然拘捕被告的執法人員稱被告當時胡言亂語，但裁判官指只反映了她在案發後的精神狀態，最終裁定被告罪成。

辯方求情指出身警察世家的被告，當差逾30年，她丈夫亦是警員。惟被告一直受精神病影響，現時已退休。辯方又指被告正申請中途宿舍，因她有驚恐症，如判處監禁會對其病情有影響，望法庭能作出輕判。案件編號：KCCC 2064/2022