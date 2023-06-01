涉光顧賭檔 男警共5人表證成

鍾志恒

【本報訊】警方去年7月在火炭工業破獲懷疑非法麻雀賭檔，多名懷疑賭客被捕，當中一人為休班男警員。被捕5人被控在賭場內賭博，另因他們當時都無戴口罩，另被控違反口罩令。5人否認全部控罪，案件昨在沙田法院開審。裁判官裁定眾被告的所有控罪表證成立，被告不自辯，也不傳辯方證人，押後至6月8日裁決，期間各被告續准保釋。

各人另控違口罩令 涉案被告包括報稱警員的鍾志恒（37歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰、胡思慧被控在賭場內賭博。控罪指5人於2022年7月23日在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。各人另被控一項違反口罩令，指他們同日在指明期間內，無合法權限或合理辯解身處上述公眾地方，沒有佩戴口罩。

控辯雙方承認的事實指，涉案處所不是合法賭博場所，案發當晚11時許，執法人員展開反賭博行動，並到處所調查。期間發現內有兩張電動麻雀枱，鍾志恒等4人圍着麻雀枱。調查後發現，處所內設多個閉路電視鏡頭，其中一個設在處所鐵閘位置，而麻雀枱旁的4人的櫃桶內裝有籌碼，其中鍾志恒的櫃桶內的籌碼，總值逾4,000元。控辯雙方同意，本案爭議點是涉案地方是否屬私人處所，性質是否屬社交場合。

控方結案陳詞時指，眾被告有一個WhatsApp群組，群組公告提及，要進入處所要收費，以及說到打麻雀的規矩，力陳處所非私人地方。辯方則指，處所並非開放予公眾，眾人打牌時有交談，加上處所設有卡拉OK設備和桌遊，現場屬社交場合，形容是「私竇」。就着群組告示，控方沒有證據指是誰寫，也沒有證據所有人都曾讀過。綜合上述因素，法庭應判被告無罪。案件編號：STCC 57/2023