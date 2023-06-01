呃房貸判監18月 前警司上訴駁回

龍少泉

【本報訊】退休警司被指於在職期間訛稱名下物業屬自住，騙取政府購屋貸款及銀行按揭貸款共近600萬元。他去年被裁定欺詐罪成，判囚18個月。他雖已服刑完畢，但仍向高院申請上訴許可，今年4月上訴庭開庭聽取陳詞後即時駁回。上訴庭昨頒判詞解釋原因，指出綜合本案證據，原審法官絕對有權達致有罪的裁決，申請人提出的上訴理由均無合理可爭辯之處。

上訴申請人龍少泉於1986年加入警隊，案發期間為總督察，退休時為警司。他被控於2016年9月29日至11月30日期間，向庫務署申請貸款時，虛假地表示將交付一個愉景灣空置單位，沒向庫務署申報他與該單位當時租客已簽訂租約，詐騙而誘使庫務署向他發放約207萬元貸款。他另被指向滙豐銀行申請按揭貸款時，虛假地表示上述單位將由其父母居住，及將於交易完成時取得空置單位，沒有通知滙豐他已簽訂上述租約，詐騙而誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。

指無合理可爭辯之處 據申請人的辯解指，申請人從不知庫務署的貸款計劃有不准出租限制，另指他誤解「交吉」為「交樓」。但原審法官不接納，裁定他罪成。申請人上訴時指，原審沒考慮及分析有利於辯方的證據，分析欠穩妥。另外，原審錯誤地裁定在法理上，申請人沒在交易完成日獲得該單位的空置管有權。

上訴庭在判詞反駁指，原審已詳細處理重點爭議事項，沒含糊之處。另外，原審的着眼點其實並不是空置管有權於法理上應作何解，而是重點分析申請人當時的認知及心態。上訴庭指，本案有極其充分的證據顯示申請人當時是想購買一個連租約的單位，上訴理由均無合理可爭辯之處，故拒絕批出上訴許可，維持原判。案件編號：CACC 279/2021