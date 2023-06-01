毆臥底警拍裸照 6男各囚40月

踢爆入酒吧攞料 禁錮凌辱40分鐘 男警於2021年底到尖沙咀一間酒吧執行臥底行動時，被在場的其中學同學認出身份，而遭到酒吧內約10人圍攻及禁錮，期間男警被人毆打、脫光衣物搜身及要他交出財物。涉施襲的其中6名男子之後被捕及落案控以非法禁錮及傷人等罪，6名被告早前在區院認罪，昨被法官謝沈智慧各判處監禁40個月，官並指眾被告有意妨礙司法公正，屬極之嚴重的行為。

6名男被告依次是蔡浩寅（24歲，泰籍唱片騎師）、李偉軍（28歲，商人）、麥偉樂（29歲，侍應）、江唐希（26歲，地盤工人）、胡家俊（27歲，運輸工人）及鮑俊鏗（22歲，無業），6人均有與本案不類同案底。

他們承認於2021年12月19日，在尖沙咀赫德道11號地庫「喜點」與其他身份不詳者，非法禁錮一名男警員（事主），並將他羈留；胡另承認非法及惡意對事主身體加以嚴重傷害。

事主驚恐 患創傷後遺 法官昨判刑指，事主被禁錮約40分鐘，期間受到凌辱及襲擊，當時孤立無援。事主雖然大多數是遭赤手空拳的襲擊，但亦可造成嚴重傷害，他當時的驚恐情況可想而知，而他事後更有創傷後遺症，可見事件對他影響深遠。法官又指被告當時明顯仇視警員，故事主的身份令他更危險。法官就非法禁錮罪以監禁5年作量刑起點，傷人罪則以監禁兩年作量刑起點，眾被告除認罪外，並無任何減刑因素，扣減3分1刑期後，面對非法禁錮的被告均被判監40個月，同時面對兩罪的胡家俊則兩罪刑期同期執行。

中學同學：呢度有差佬 案情指，案發當日凌晨4時許，事主喬裝顧客到涉案酒吧收集情報，其後酒吧職員稱有警察查牌需暫停營業。事主準備離開時，遭被告蔡浩寅認出他是其中學同學，並大叫「呢度有差佬」。事主及後被逾10人包圍，期間遭間尺狀物品襲擊、被拳打腳踢，被迫交出身份證及手機等財物；之後事主被帶入一房內脫光衣服，期間被拍下照片及遭掌摑。事主最終獲准離開，即往急症室求診，發現有肋骨骨折，及後亦證實有創傷後遺症。案件編號：DCCC 731/2022