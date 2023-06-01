消費券轉會八達通 領100元增值額

【本報訊】今年第二期2,000元電子消費券於7月16日起發放，就市民今次容許「轉會」以其他支付工具領取消費券，多個支付工具營辦商再出招「搶客」。其中八達通公布，新客戶及轉會客戶可領取高達100元增值額；八達通亦聯同多間商戶，將於消費券派發期間一連4個星期，經手機程式送出共100萬張現金券。現金券不設最低消費要求，可即取即用。

八達通署理行政總裁甘志深透露，逾半人已用盡今年首期3,000元消費券，其餘市民今月底前用畢，亦可趕及在下月16日領取新一期消費券。他又指，首期消費券維持近七成市民選用八達通，冀今次「轉會」最少可保持此水平，甚至有正增長。

WeChat Pay HK推優惠 至於另一營辦商WeChat Pay HK則推出高達238元獎賞，包括迎新優惠，「轉會」用戶可獲贈50元電子現金券。騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，截至今年5月，WeChat Pay HK活躍用戶已超過500萬，較2021年的385萬增長約三成；同期本地合作商戶亦增加五成至約15萬間。展望前景愈來愈好，包括通關後港人樂於跨境電子消費。