昨午34.7℃創今年新高

【本報訊】受颱風瑪娃外圍下沉氣流影響，本港昨日天氣熱辣辣且陰晴不定。天文台昨午曾錄得攝氏34.7度，是今年以來最高紀錄。天文台預測，今日日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。而環境保護署自周二下午起持續錄得較平常為高的空氣污染水平。昨午四時，東涌一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。環保署預測今日的空氣污染水平仍會比平常為高。

勞處再發黃色暑熱警告 本港高溫天氣持續下，天文台昨早再度發出極端酷熱天氣提示，而勞工處亦緊隨發出黃色工作暑熱警告，提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而中暑。但天色隨後顯著轉差，多區有幾陣驟雨，局部地區狂風雷暴。

天文台預測，本港今早部分地區雨勢較大，最低氣溫約27度，日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西至西南風。展望隨後兩三日有幾陣驟雨。星期五天氣酷熱，局部地區有雷暴。

環保署表示，本港繼續受到颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，天氣極端酷熱及普遍晴朗，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域迅速形成，微風亦不利污染物擴散。環保署預料下周初有幾陣驟雨前，空氣污染仍會較高。