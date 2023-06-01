演唱會飛騙案多 有人失逾5萬

【本報訊】網購騙案持續發生，警方在過去短短一周，已接報至少31宗關於演唱會門票的網購騙案，總損失逾21萬元，平均每宗損失6,700元，最大一宗損失更逾56,000元。

截至昨日，過去一周最常涉及騙案的高危貨品，首三甲為演唱會/主題公園門票/ 船票、酒店/露營/旅遊套票、手袋，其餘的包括智能電話、電子遊戲機/遊戲產品、海鮮食品、貨幣兌換服務、玩具模型、傢俬/家庭用品，以及嬰兒用品。

詐騙專頁遍社交平台 至於詐騙專頁方面，仍然遍布各大社交平台，包括Enjoy heart travel、Gadgets Galore HK、Hotel service、Lantau Campervan、MeetPoint Mall 聚點百貨、Showtime Tour、生活百貨Korea Japan，以及如意假期旅遊Excellent Holiday。當中不排除假冒同名專頁或帳號。

執法部門指，部分騙徒是從黑市買入銀行或儲值支付工具帳戶，這些帳戶持有人不一定是香港居民或擁有本地住址。就算騙徒或不法集團最終被捕裁定詐騙等罪名成立，法庭也不一定會頒令賠償。