荃灣昌寧商場 淪老鼠派對場

【本報訊】荃灣有商場附近通道驚現群鼠聚集，淪為米奇樂園。街坊指該商場食肆林立，鼠患已持續廿多年，愈演愈烈。區議員與食物環境衞生署防治蟲鼠組人員巡視後稱，由於有商舖結業後未有移走雜物，而該通道屬政府管理，已要求當局清理滅鼠。

食肆林立 雜物傳鼠尿味 荃灣區議員葛兆源昨早在社交網站上載片段，顯示荃昌中心昌寧商場多隻老鼠在疑似後巷位置橫行覓食，兩旁放滿雜物，包括木梯、油桶、枱櫈等，而地上有油漬密布，懷疑有食肆遺下廚餘，亦不排除附近食肆不恰當地將垃圾廚餘棄於地上，因而吸引老鼠聚集。

街坊指商場食肆林立，情況甚至已持續廿多年，「由我中學到個女讀大學」都無改善過。葛兆源昨與食環署人員、商場管理處巡視通道、停車場、花槽等，有店舖停業後無搬走雜物，老鼠棲息其中。葛兆源續稱，雜物傳出鼠尿味等惡臭，地上亦布滿老鼠糞。他引述管理公司稱，商戶經常捕得老鼠，估計已匿藏逾50至100隻。由於該處位於24小時通道，由地政總署管理，食環署將與其他部門聯合打擊鼠患及清理雜物，而管理公司亦會加強滅鼠。

食環署回覆本報指，涉事有蓋通道位於私人商場外，一般由物業業主等負責，該署若發現有環境衞生滋擾問題會要求業權人跟進及糾正。該署昨日已在現場放置鼠餌初步處理，今日繼續聯同物業管理人員到場視察，提供防止鼠患的技術指導。