區會修例 議員冀勿變政府啦啦隊

【本報訊】政府早前公布地方行政檢討方案，立法會昨日就有關方案首讀《2023年區議會（修訂）條例草案》。政府指在2019年有反中亂港分子透過「不完善的區議會選舉制度」，造謠發布虛假消息，騙取大量選票和議席，奪取區會控制權，破壞地區發展建設，因此需要修訂區議會條例。有議員直指不希望區議會變成政府的「啦啦隊」和「推銷員」。

草案修訂內容包括恢復委任區議員，新增地區委員會界別選舉，並減少直選議席。將以往共452席區議會直選議席，減至只有88席，而委任區議員就增至179席、地區委員會界別則有176席，連同27名當然區議員，議席總數為470席。此外，安排各區民政事務專員擔任區議會主席，新增的權力是要求該區區議會的議員就主席所指明的議題，收集有關地方行政區內的人的意見。

港府稱舊制不完善 政府解釋指2019年修例風波將香港差點推入萬劫不復的深淵中，形容當時港獨猖獗，稱反中亂港分子透過「不完善的區議會選舉制度」，以及製造政治化議題，甚至造謠發布虛假消息，騙取大量選票和議席，奪取區會控制權後，破壞地區發展，又斥部分區議員非真心服務市民。當局指對於有關情況政府必須糾正和完善，改善其職能及確保區議員職能。當局又稱在重置區議會體系同時，亦要完善地區治理體系，要以行政主導為原則，所以需由各區民政事務專員擔任區議會主席。

社福界議員狄志遠表明不希望修例後區議會會變成政府的「啦啦隊」和「推銷員」，又擔心市民會對區選失信心，令投票率下降。被問到是否會投反對票和提出修訂，狄表示現時「言之尚早」，需要再作討論。