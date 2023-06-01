港府4月錄財赤348億

【本報訊】政府昨公布本財政年度首個月，即截至2023年4月30日的財務狀況，本財政年度首個月的開支為696億元，收入為348億元，因此有348億港元赤字。

政府發言人指4月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。財政儲備在2023年4月30日為8,000億元。

馬會將須年多繳24億稅款 為了增加政府收入，新一份財政預算案提出向賽馬會徵收為期5年、每年24億元「額外足球博彩稅」，立法會昨就修訂《博彩稅條例》首讀及二讀中止待續。財經事務及庫務局局長許正宇指是次修訂考慮了多項因素，包括現有足球投注舉辦商的負擔能力、足球博彩事業面對的外部競爭及賽馬會承諾不會減少對本地慈善事業的承擔，期待修例通過後，短期內為政府增加穩定收入。

政府修訂《博彩稅條例》以實施政府就2023至2024財政年度提出的財政預算案中的建議，即就截至2028年3月31日的5年，每年向足球投注舉辦商徵收24億元額外足球博彩稅，條例草案一經制訂，須當作自2023年4月1日起實施。