議員：全運會前線須做好培訓迎客

【本報訊】國泰空中服務員被指涉歧視非英語乘客風波，連日來不斷發酵，立法會昨討論在文化體育及旅遊局開設3個編外職位，以成立全國運動會統籌辦公室，有議員繼續關注事件，希望全運會時要令任何地方、操任何語言的旅客有「賓至如歸」的感覺，也要提供足夠培訓，直指要像議員對待選民的態度、拉票精神去拉客。

憂再釀歧視風波 議員葉劉淑儀表示，雖然她「唔覺得」國泰事件「特別歧視」，但強調香港很多服務員水平較之前低，質疑是否「人才流失」，讓人有「唔係好專業」、沒有「賓至如歸」之感。文體旅局副局長劉震指政府會「高度重視」，也會為全運會義工提供足夠培訓，與社會各界如酒店業界溝通。葉劉強調政府要做好「深度訓練」，因她指最近接觸的前線接待人員像「機械人」一樣「木無表情」，稱如果是外來人都會失望。

她續指，自己在選舉時在街道看到市民都會打招呼，指服務人員要用議員接待選民、拉票精神去拉客，笑言到時可以找議員幫手訓練。劉震回應指希望議員可為社會大眾帶來好客之道的示範。

另一名議員周文港稱全運會要做好危機處理，他指兩個空姐可以「搞彎」完善選舉制度後的努力，而內地也有不少人「刷流量」、「挑動矛盾」，因此政府要多加注意。劉震指三地均會努力做好危機應變工作。

另外，全運會其中主要場地啟德體育園延至2025年上半年才可進行初段營運，針對天氣炎熱或會影響工程進度，工程界議員盧偉國指與其採取「消極的停工方法」，不如採取各種措施避免工人中暑，當局指會非常注重工業安全，工程限期也會「睇得好緊」。

葉劉淑儀