新巴城巴下月合併 推新塗裝供票選

【本報訊】港島營運的新巴，將於今年7月與城巴合併。距離兩巴合併倒數一個月，城巴昨日舉行全新品牌形象發布會，更新品牌標誌，同時推出5款車身塗裝，並於本月供全港市民投票心水塗裝。合併日起，新巴車隊將逐步換上票數最高的獲選塗裝，預計全線新巴將於2025年完成更新車身塗裝。城巴營運及工程總監馮家輝表示，未來將慢慢整合新巴城巴路線，暫未有指定時間表。

今起陸續用新標誌 城巴推出的新品牌標誌，將由今日起陸續取代新巴車身上的標誌，以作為新巴過渡至城巴的臨時方案。而新巴的車身塗裝方面，城巴新推出了5款車身塗裝，分別保留城巴的經典黃色，或以零排放轉型計劃「#MissionZero」塗裝為設計概念，市民可於今年6月9至18日在城巴網站上投票心水塗裝。

票數最高的兩款城巴塗裝將進身次輪投票，並由兩巴職員於6月20至27日投票決定，獲最高票數的塗裝由合併日起陸續取代新巴車身塗裝。5款可供投票的新車身塗裝亦會於下月5日起行走於城巴及新巴路線，供市民觀看。

新巴在合併初期，新巴車長會佩戴城巴品牌襟章，至獲派新制服，新制服預計於今年年底完成設計並派發予車長。