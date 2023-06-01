城巴促設恒常調價機制

剛獲批加收費 通脹高企恐成慣例 港府前日批准5間專營巴士公司加價，惟剛獲批加價的城巴卻得一想二，倡議當局設立恒常票價調整機制，倘若成事，可能會像港鐵般每年按通脹、工資等數據自動調整票價。運輸署表示，現時已有機制審批巴士加價，並需考慮一籃子因素，認為引入恒常票價調整機制「未必大家（市民）會樂見」。議員批評專營巴士公司不應只顧加價，而應先做好服務，「唔好諗住一味加價，咁係好討厭嘅事」。

運署指市民未必樂見 5間專營巴士最快本月18日起齊齊加價，加幅最高達7%，每程車加少於5角，小部分車程加多過一元，不少市民對港府批准加價感失望。城巴財務總監王世揚表示，今次加價申請基於不同因素，而新巴城巴合共有約230條巴士路線，惟現時鐵路擴展令乘客量減少，尤其過海線鐵路通車後令新巴城巴過海乘客量減少逾15%，短期內客觀因素難扭轉虧損情況，故認為有需要設立恒常票價調整機制。

運輸及物流局局長林世雄昨日亦「死撐」5巴近年營運艱難，認同有需要加價。他指，會與5巴研究開拓非票價收入，除車身廣告外，可與其他公司合作，提供一日免費乘車，開放巴士車廠充電裝置予其他商用車輛使用；巴士站亦可設置自動售賣機及放置集運用的儲物櫃等。王世揚則稱，城巴對增加非票務收入支持及持開放態度，惟現時票務收入佔總收入逾90%，非票務收入對短中期線幫助有限，但中長期來說有助緩減票價調整壓力。

對於5巴最初建議加價幅度較大，城巴機場線更申請加價達50%，令人覺得「獅子開大口」。運輸署署長羅淑佩認為5巴提出加價申請已於去年第一至第三季，當時本港新冠疫情較嚴重，部分專營巴士公司錄得龐大虧損，故作保守估算提出加幅可以理解。她又稱，城巴新巴將來合併後已承諾短期內不會有票價上升及路線縮減，但面對東鐵綫過海段及屯馬綫通車後，巴士路線要維持高效率就必須進行路線重組。

她指，當局會根據乘客量等資料，為巴士加價申請做好把關，若巴士公司引入類似港鐵的票價調整機制，或會年年加價，市民大眾未必樂見。

議員籲先改善服務 議員陳恒鑌認為經歷過港鐵的可加可減機制，純粹根據參數來調整票價有不科學的地方，形容「大家都唔好受」。他批評城巴剛剛獲批加價，又再建議設恒常票價調整機制，印象負面。他建議專營巴士公司應做好服務，包括減少脫班、加密班次、增加偏遠地區路線和班次等，並舉例指皇后山邨、屯門、十四鄉等均未有鐵路發展，專營巴士公司可拓展業務而非「一味諗住加價」。