醫健：老有所醫：微創「青光眼搭橋」手術 治療早期青光眼患者

眼睛是「靈魂之窗」，相信大家都明白。但不幸患上青光眼的朋友，他們這扇「窗」所看見的世界，會從周邊角度不知不覺地收窄變暗，視力慢慢只能看見中央部分，到最後視力會永久失去而一去不復返。

如何治療及控制青光眼？ 治療早期的青光眼，眼科醫生一般會用傳統藥物，其中大部分為眼藥水，而藥效只能短暫維持數小時至一天不等。患者需要堅持每天按時用藥、定時覆診和觀察，才能夠達致穩定眼壓的效果。如藥物控制未能達到理想的效果，眼科醫生需要增加多種不同類型藥物。長期使用青光眼眼藥水，可能出現以下的副作用：

‧眼乾

‧眼睛敏感、眼紅

‧眼睛及眼瞼顏色加深

‧眼瞼下垂、眼眶周邊組織萎縮

‧增加抗藥性

‧結膜變薄

微創「青光眼搭橋」手術治療 減少依靠藥物 近年全球也不斷研發及改良微創青光眼手術，既安全而有效。微創「青光眼搭橋」手術也被全球眼科醫生視為「非藥物」治療青光眼的首選方案。 只需在完成白內障手術後，同時植入兩個永久性醫用級鈦導管，即可在眼睛內小梁網狀結構中建立排水橋樑。加強及恢復眼球內的天然引流系統，達致降眼壓效果。

無論傳統或微創手術，醫生會因應病人的年齡、病況及意願等作出適切的治療選擇。及早求診，減低影響視力的機會。眼科專科醫生邱健