疫情阻實習有護理學生排期到9月

【本報訊】本港過去兩年多受新冠肺炎影響，護理學生亦未能如常到各臨床部門等地方實習。明愛專科學院健康科學院修讀護理學（榮譽）學士及普通科護理學高級文憑課程的學生，必須完成臨床實習才能滿足畢業要求，故課程採用模擬病房護理實習，為即將要成為登記護士及註冊護士的同學提供全面訓練。院長陳磊石表示，部分護士學生於疫情後仍未能到醫院實習，部分學生預計「排期」到9月。

入讀該校健康科學院的護理學（榮譽）學士及護理學（榮譽）學士（應用學位學額）學生，需在3至5年學習期內完成4個臨床實習課程，實習時數不少於1,400小時，同學會被安排到各臨床部門實習，以滿足畢業成為註冊護士的要求。

至於普通科護理學高級文憑的同學，需於兩年學習期內，完成不少於1,600小時臨床實習，包括到醫院管理局、非政府機構等轄下的醫院或社區設施臨床實習，以滿足畢業成為註冊護士或登記護士的要求。

明專採模擬病房安排 因應疫情，全港護士學生自2020年1月下旬全面停止臨床實習，明專自2020年採用模擬病房護理實習，期望透過模擬護理實習，為同學們的護理訓練打好基礎，彌補暫未能臨床實習，讓他們做好準備，無縫銜接臨床實習。學院自2020年向護理學（榮譽）學士的四、五年級，以及普通科護理學高級文憑一年級生的課程引入模擬病房護理實習，他們一年內需要完成至少4節訓練，每8學生組成一組，每次兩名同學照顧一名模擬病人，期間有導師指導。他們需要訓練的護理程序包括派口服藥物及傷口護理等，以達到專業臨床護理。