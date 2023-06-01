許樹昌：新冠輕症多 調低應變級別合適

【本報訊】政府將新冠病毒應變級別由「緊急」調低至「戒備」，抗疫專家顧問團同步撤銷。在疫情期間，出任政府專家顧問的中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，調低應變級別是合適，亦是預期之內；世界衞生組織早前已宣布新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衞生事件，本港新冠疫苗接種率高，社區至少八成人曾受感染，部分人甚至已「二次感染」，新冠病毒已成「風土病」，現時亦輕症多、重症少。

指確診非壞事 根據政府資源顯示，近日逾八成確診個案與變種病毒XBB相關，由於XBB的免疫逃逸非常強，他建議尤其高危人士包括長者、免疫系統失調人士及醫護人員等，如果距離打上一針新冠疫苗或已感染半年，建議接種加強劑。

他表示，疫情期間最大問題是市民對接種疫苗較為猶豫，即使政府和專家推廣接種疫苗的重要性，不少市民仍要到第5波第一階段爆發較嚴重時才願意接種。他認為未來政府要做好公民教育，提醒市民預防勝於治療。至於新冠病毒成為風土病，市民遲早都會中招，他認為確診也非壞事，若市民已打針兼曾中招，有免疫混合保護，相信去旅行會更安全。

他又提到，大部分時任政府專家顧問仍會在衞生防護中心轄下科學委員會，繼續擔任義務工作，相信政府會繼續透過污水監測病毒量等，監察有無新的變種病毒傳入本港。