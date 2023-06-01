廣華啟用新急症室 遷入口市民迷失

指示欠清晰 有人以為專科一同搬 廣華醫院新急症室昨早7時半起啟用，入口遷至碧街；而位於窩打老道的舊急症室入口處，雖然已設有標示及掛板提示市民需轉到新急症室求診，但仍有市民去錯入口，認為安排混亂。

廣華醫院新急症室昨早投入服務，而該院舊急症室則運作至最後一位病人離開才關閉。市民梁先生因身體不適，昨早6時半到急症室求診，他表示雖然是第一次到廣華醫院求診，但認為新急症室較舊急症室方便，「基本上一落車就到」，但診症效率、空間等方面是否有改善，他認為仍需有待觀察。

急症室入口改變，令部分求診市民昨日兜路行。市民吳先生昨陪同太太到廣華醫院急症室求診，他稱以往沒有在該院看醫生，不太清楚該院急症室位置，他先到了舊急症室，後轉到該院新大樓及急症室救護車站，最後才到新急症室。他認為新急症室啟用後，該院應設置更多的告示牌及更清晰的指示，防止市民去錯出入口。

有病人候診兩小時 市民趙女士則因左手骨折，昨早到該院專科覆診。她表示一早獲悉急症室將於昨日搬遷，但誤以為專科亦隨急症室搬遷，故改到新急症室候診，她到場後認為現場安排混亂。醫管局其後表示，部分市民誤會「以為所有嘢都搬晒去新大樓」，導致去錯地方，廣華醫院已加派職員協助在場有需要的病人。

據記者現場觀察，新急症室大堂有大約70多個座位，與舊急症室相若，不過空間較寬敞，燈光亦較柔和，觀感上較為舒服。根據現場顯示屏顯示，該院急症室於昨日上午10時30分病人的最長等候時間逾兩小時。

救護車入口同更改 另外，救護車進入急症室位置亦更改了，窩打老道往九龍塘方向的車輛可直接左轉駛入；至於窩打老道往尖沙咀方向更增設「新燈位」，給予救護車使用。

廣華醫院新急症室的面積較舊急症室增加近2.6倍，達6,400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區域，以及提供24小時電腦斷層掃描服務等。