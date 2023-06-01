童樂居虐兒案震驚全港 迄今15人罪成

2021年12月24日

【本報訊】本港近年不時爆出兒童被虐的事件，最轟動的一宗為本報率先揭發的香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，施以多項毒招包括摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地，涉及至少40名受害兒童，共有34名女職員被起訴。不少案件已經審結，至今有15人被裁定罪成，判囚4星期至15個月不等。

資料顯示，34名被告中，部分案情較為嚴重的，已轉介區域法院審理。其中一案涉及17名被告，排期12月5日進行非公開審前覆核，並會於2024年1月9日正式開始審訊，預計審期15日。至於在裁判法院審理的案件方面，11人先後認罪，5人不認罪，當中4人審訊已完結，全部被裁定罪成，至於餘下一案，則已在5月15日開審，會押後至6月2日，讓控辯雙方作結案陳詞。15名罪成的被告，分別被判入獄4星期至15個月。

拉撞推跌幼童 女子囚15個月 至於刑期最長的被告是24歲李慧雯，她被指拉跌、撞跌，兼以物品推跌幼童，她否認9項虐兒罪受審，去年12月在九龍城法院被裁定全部控罪罪成。當時裁判官莫子聰斥被告只是試圖美化自己的行為，其惡行在閉路電視片段中無所遁形。裁判官續指，涉案幼童均有嚴重家庭問題，理應需要愛及呵護，惟被告卻對幼童施以暴力，恃着自己年長幼童廿多歲便如此欺負幼童，行為十分可恥。判她入獄15個月。