業界憂舉報變濫報 倡設座談會釋疑慮

【本報訊】業界及議員擔心法例生效後或致濫報，促請增加留宿幼兒中心名額，及為業界舉辦座談會或培訓課程，解釋法例內容，清楚說明不同情況下的處理方式。

緊急宿位爭崩頭 6歲以上無份 議員狄志遠認為，當局提出的免責辯護只偏重原則性，缺乏細節，未能解決前線人員憂慮，希望法例生效前有清晰指引。他預料法例生效初期，比現時會多數以幾十倍舉報個案，新增一間兒童寄宿中心並不足夠，希望當局進一步物色合適地方作寄宿中心。另一議員朱國強關注如何界定虐兒、疏忽照顧及已作舉報。他又認為，在港九新界各設一間留宿幼兒中心較為理想。

社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲表示，全港只有200多個緊急宿位，當局單在2021年就接獲2,700宗申請，全年只有400多人獲安排入住，其餘如有懷疑受虐情況，需要滯留醫院，甚至是送返原本家庭、與懷疑施虐者繼續同住。她認為情況不理想，相信增加服務名額有助紓緩輪候情況，但留宿幼兒中心只為0至5歲嬰幼兒提供服務，她關注6歲或以上懷疑受虐兒童的緊急安置服務計劃安排。

香港小童群益會幼稚園駐校社工服務計劃服務總監鄭惠君說，社署安排予前線社工和管理人員的培訓名額供不應求，希望在法例刊憲後18個月內，改善培訓配套。香港幼稚園協會會長唐少勳擔心出現濫報情況，期望當局為業界舉辦座談會或培訓課程，解釋法例內容，清晰說明不同情況下的處理方式。

唐少勳擔心出現濫報，冀當局舉辦座談會或培訓課程。 朱國強關注如何界定虐兒、疏忽照顧及已作舉報。 強制舉報者