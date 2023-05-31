笑看天下：私心作祟 稟神冇句真

拜登宣布角逐連任前夕，美國民調顯示，多達70%受訪美國人認為佢唔應該競逐連任，主要係因為佢年紀大。分析指，相較於共和黨不少人齊心期盼特朗普回朝，拜登能團結民主黨選民嘅板斧唔多，只能沿用喺中期選舉出乎預期大勝策略，押注喺首個任期成功推行多個法案，包括保障墮胎權利，以及喺華盛頓逾50年從政經驗吸票。拜登若順利當選，展開第二任期時已82歲，完成任期時將達86歲。外界關注賀錦麗呢位副總統，期間大有可能代任總統，成為美國首位女總統，咁拜登雖然未能令「美國再偉大」，卻締造咗美國首位女總統，亦功垂美國史冊也。

事實上，拜登已老得實在不行了！作為世界最強國，要處理嘅事千絲萬縷，尤其要飛來飛去參加各類型嘅會議，對一個80歲的老人，確實不勝負荷，即使有總統專機，有近侍，都難敵舟車勞頓，觀乎拜登上下飛機梯級，經常危危乎想跌倒，即使下幾步台階，亦搖搖欲墜，常有躀低之虞。

呢，G7峰會舉行期間，拜登喺廣島縣廿日市市嚴島神社險些摔倒，只不過是闊落嘅台階，還是慢慢走，都幾乎仆倒，可能佢條腿及平衡能力都相當差。如果係真關心佢嘅，無論係家人或朋友，都應該力勸佢咪參選！畢竟人生苦短，理應留些寶貴時間給自己。其實，拜登唔做總統，以佢從政這麼久，寫本回憶錄不是更有價值嗎？

德國總理紹爾茨早前撐拜登連任，佢指特朗普代表美國「大分裂」，對美國及德國都不利，若所有人互相對抗，就不能獲得美好未來。說得堂而皇之，實情係佢於前總理默克爾執政期間擔任財長，其言論或反映特朗普執政時，德美關係惡化。紹爾茨表態支持拜登，亦私心作祟而已，政客稟神冇句真！