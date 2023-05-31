仁文仁心：輪到福建艦不中用嗎

反華勢力為了抹黑中國，可謂無所不用其極。繼早前有反華網民引述英媒報道，嘲諷首艘國產航母山東艦「中看不中用」後，新一代航母福建艦也成為最新的抹黑目標。有媒體引述美國衞星照片指，福建艦甲板上疑似出現兩條裂縫，反華網民立即高興得像個傻子，紛紛嘲笑福建艦「爛尾」，是「豆腐渣工程」，甚至有媒體煞有其事，把航母研製總指揮胡問鳴涉貪受查一事混為一談，說得頭頭是道。還是俗語說得好︰「當初有多囂張，打臉時就有多痛！」

早在內地傳媒闢謠前，已有不少網民發現破綻。首先，網傳福建艦甲板疑現裂縫的照片數量不少，角度也不同；倘若細心觀察網傳照片，不難發現每張照片上的「裂縫」均有差異，且差異還不小；有時是第一條裂縫離奇消失，有時則是第二道「裂縫」神奇縮短。難道這些「裂縫」是活的？能夠隨心移動嗎？其次，或許是因為衞星照片的緣故，部分照片的像素奇低甚至起格。單憑幾張照片就斷定福建艦「爛尾」，何止是武斷，直頭是荒謬。

當然，謠言傳開後，內地傳媒乃至軍事愛好者自然不甘示弱，紛紛以各種專業角度來分析；有說是陰影，有的是甲板上放置了物件導致拍攝畫面失真，也有認為是塗層龜裂。畢竟福建艦甲板採用的幾乎是最頂級的軍用鋼材，足以承受艦載機升降帶來的壓力；退一萬步而言，假設真的有人偷工減料，採用次一級鋼材，也不至於未進行艦載機升降測試就龜裂吧。

不過，假如能被理性分析說服的，根本當不了反華網民；因此，面對他們的無理嘲諷，當然是不用理會。況且，解放軍何須主動闢謠呢？福建艦海試在即，一旦完成海試，謠言自然不攻自破！