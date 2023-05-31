橫眉冷看：沒做好解釋工作

我的一位表兄年過花甲，在香港退休多年，平素優游度日、四出旅遊，唯獨是不敢踏足內地，說擔心過境時會被拘留。筆者探問原因，他說是跟2019年反修例風波有關。我問：「表哥，你是黑暴分子嗎？」答曰：「不是，我對政治冷感，但女兒是『黃絲』，故擔心會受牽連。」我再問：「莫非暴亂時，表姪女曾上街打砸傷人？」答曰：「沒有，我女兒留學美國，2019年根本不在香港，只是在Facebook發表過支持抗爭的言論。」

熟悉香港實況的人，或許會嘲笑我表兄杞人憂天，中港政府向來執法公道，一人犯罪，只會按一人論處，不會連坐家人。況且，表兄的女兒只是在Facebook表達過反政府聲音，從沒牽涉暴力行為，這類人十居其九都不會被追究，更談不上會禍及家人。

然而，現實如何是一回事，市民的觀感如何卻是另一回事，跟表兄對談之後，使我沉思良久。看來政府一直沒做好解釋工作，今日的香港人心惶惶，部分市民誤以為通過《港區國安法》之後，此地正在實施秦朝法令，百姓動輒得咎，一個人犯了小錯，其他家庭成員也會一同遭殃。

香江府衙從來不是由李斯掌政，《港區國安法》也不是洪水猛獸，絕大部分香港人生活如常，大家理應不必擔心。不過，反修例風波雖已結束多年，社會氣氛依然繃緊，有電影被禁播，有演唱會被停辦，有漫畫專欄被取消，甚至有部分學術著作，內容與抗爭活動無關，也被公共圖書館下架。好些市民不知就裏，自然會覺得是山雨欲來，進而產生一些過度的聯想，這也是情理中事。

政府固然應做好解釋工作，更該檢討部分措施會否矯枉過正，使市民產生不必要的疑慮和恐懼。