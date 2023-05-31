筆下風雲：打壓中國 痛在美企

拜登政府對華發動晶片戰，傷的是美企還是中國？總部在美國的英偉達（Nvidia），美籍台胞創辦人黃仁勳近日接受英媒專訪，承認如果美國企業無法與中國做生意，將造成巨大損失；他又認為，理論上在台灣以外的地方製造晶片是可行的，但中國市場則無法被取代。

這番話當然觸動了部分台灣人的玻璃心，但說的卻是實情。事實上，美國半逼半誘台積電到美國設廠，已是晶片不一定在台灣生產的證明。然而，中國作為全球最大市場，佔美國科技產業市場三分之一，要是美國全面禁止美企對華做生意，請問如何找到另一個同樣分量的市場代替？

今年4月，中國商務部長王文濤與美國另一半導體大戶英特爾執行長蓋爾辛格會面，英特爾承認有意跟英偉達一樣，推出出口中國專用晶片，藉以規避華府的晶片法案。儘管受疫情等影響，英特爾去年收入按年減少16%，但中國市場仍佔其總收入約三成，根本不可能割捨中國市場。

可以看見，美國這些年對華祭出種種極限施壓手段，不是發起貿易戰重徵賦稅，就是層出不窮的禁令和制裁，但從「好容易贏」的貿易戰至今未贏，到禁令下美企受盡其害，足以反映美國這些政策極之失敗。

今時不同往日，中國市場大到不能倒，而且底氣十足，敢於對美國說不。最近中國對美光實施禁令，一石激起千重浪，不但華府暴跳如雷，美國一眾半導體公司更是心驚膽戰，憂慮會成為中國下一個禁制目標。何況物極必反，為了擺脫美國卡脖子的問題，中國積極展開自主研發，步伐一旦邁開就不會停止。當中國自主技術成熟，還需要美國的晶片嗎？華府害人終害己，拜登之蠢，由此又可見一斑。