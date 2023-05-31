坦言集：外交與經貿

中美之爭應是世紀之爭，但不僅只是中美兩國之爭。

美國的霸權主義繼承英國，也同時建基於19世紀的歐洲帝國主義。因此，即使有英法西歐與德國中歐之戰，最後在二次大戰後，美國將之統一，並以大量駐軍來鎮壓，擴及歐洲列強在海外的據地，包括脫亞入歐的日本。

也因此，美國的霸權主義體系是全球性，全球據地成為其國際和歐美爭雄的基礎。美國的霸權主義必然在全球範圍不容挑戰，對挑戰者是以死相攻。蘇聯瓦解，美國也不會放鬆，仍是步步進逼，要將蘇聯整體收納在它霸權之下。

這樣的歷史規律，應可證明中美之爭，只要中國不屈服，美國會戰爭至勝利才止，美國亦會用它的全球資源，對付中國。現時或許近似二次大戰初期，美國還是利用歐洲對付俄羅斯（一如西歐與德日之戰）。若美國可勝，或至少有機可乘，或如珍珠港那樣受到大的創傷 （例如金融危機，而不必是戰場攻守），它便會對中國出擊，任何虛假荒謬的理由都會借用。

這樣估算的話，台灣問題是中美衝突的明顯重心，但美國出兵打擊中國，不必用台灣藉口，直接碰上中國長期積極布置的防禦和反擊力量。一是會選擇弱點出擊。二是在美國國內恐慌下，胡亂襲華。中美之爭，熱戰對抗將是最後手段。美國以往也是多用全方位的戰爭方法，在經濟貿易、金融、意識形態各個領域進行攻擊，情報戰、顛覆戰、網絡戰等均會無所不用其極。從這個角度看，中美戰爭早已開始，正在滑向熱戰而去。

與此同時，美國霸權可動員全球「佔領」的國家、地區對中國進行集體的攻擊，戰場便不限於中美之間，而是在全球競逐。正因美國實力不如二次大戰時期，非西方各國有如中國般迅速崛起，決定中美之爭勝負的便不僅兩國角力，可能更關鍵的是誰能團結更多的非西方以至西方的因素，助戰對手。外交合縱連橫便成中美直接抗爭外更大的戰場。

外交戰不能靠霸道的政治和軍事脅迫，美國批評中國經濟脅迫，正點出經濟因素的巨大作用。在這方面，中國多年經營，相比於美國的多年欺壓，在非西方以至西方國家的關係便佔盡優勢。正好外交與經貿合作一起，在軍事以外爭取世界支持，倒把美國逼在牆角，這是全新的大國之爭了。