政情：議員算帳 5億起天價停車場 恐燒公帑營運保養

為咗促進「智慧出行」嘅發展，運輸署正積極推展自動泊車系統項目，而深水埗欽州街西有一幅休憩用地、將興建包含園景花園、兒童遊樂場、以及全港首個圓筒形自動泊車系統嘅公眾停車場。儘管項目尋日獲得立法會工務小組在席議員大比數通過，並將交予財委會審議，但高達7.77億元嘅撥款建議，就有議員嫌貴，質詢當局能否壓縮成本；亦有議員認為項目不符成本效益，擔心將來難以營運。

話說有關項目係位於欽州街西同通州街交界，面積約3,650平方米。因環境限制，難以興建傳統停車場常見嘅斜道及行人升降機，地面只能闢出30個公眾停車位，但會採用圓筒形自動泊車系統，於地下樓層提供約170個泊位。議員陳紹雄指有關停車場造價高達5億，而170個泊位平均一個單價就高達250萬元以上，實在非常昂貴。

經常性開支逾千萬元 陳又指按照目前規劃，地下停車場深6至7層；由於每挖深一層，造價就幾何級數上升，佢質問能否減少20至30個泊位數量，藉此減省挖掘層數，令泊位嘅平均單價得以下降。佢又話文件提到經常性開支1,085萬元，若除以200個車位，即係每個車位要5.4萬元，指數字頗為驚人。佢話唔會用「大白象」嚟形容呢個項目，但擔心項目因條件所限而採用嘅圓筒型自動泊車系統，日後未必可以喺其他停車場推展應用。

運輸及物流局副秘書長麥震宇回應話，當局於該區進行泊位需求調查，發現逾200個私家車位短缺，又指因應地形所限，若非採用圓筒形自動泊車系統，難以用盡地皮面積，項目嘅建築成本可能更高，重申引入圓筒型自動泊車系統後，如果有其他適合嘅地方，會考慮繼續使用，至於經常性開支方面，則同其他自動泊車系統相若。佢話明白要符合成本效益，但滿足當區嘅泊車需要亦係重要考量。

議員林筱魯質疑1,085萬元嘅經常性開支，當中是否包括保養及營運？佢話現時深水埗車位，通常月租係4,000元左右，即使200個泊位一年加埋，都同1,085萬元呢筆數相去甚遠，擔心停車場將來要公帑補貼方可營運。議員陳沛良則表示圓筒型自動泊車系統興建深入地底，擔心一旦發生火警，消防員難以到場，關注有否採取防洪同防火措施。麥震宇回覆指當局喺泊位上嘅安排係商用車優先，喺許可情況下會安排私家車，亦會根據需求設置泊位，並強調停車場符合消防法例，附近亦設消防梯供消防員使用。