多區逾37℃ 今年最高 首發「極端酷熱警告」

瑪娃氣流影響 損空氣質素 天文台於昨日上午11時45分首度發出「極端酷熱天氣警告」，代表市區氣溫達攝氏35度或以上。而本港大部分地區在昨午時分，氣溫升至攝氏35度或以上，天文台總部錄得最高的攝氏34.6度，破今年最熱的紀錄；在昨日下午5時，元朗、上水及赤鱲角，更錄得逾攝氏37度高溫。天文台在特別天氣提示表示，天氣極端酷熱及高溫天氣持續，市民應留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。天文台也提醒，受熱帶氣旋「瑪娃」的外圍下沉氣流影響，本周初至中期華南地區有機會出現極端酷熱的天氣；而受瑪娃的氣流影響，本港空氣質素會較差。

颱風方面，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，強颱風瑪娃的外圍下沉氣流正影響中國東南沿岸。昨日正午12時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約540公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，大致移向台灣以東海域。天文台較早前也提醒，瑪娃移到台灣以東的位置時，更易令華南地區有機會出現極端酷熱的天氣。

3區空氣監測爆錶 天文台昨日錄得的部分空氣質素監測站之空氣質素健康指數，達致「嚴重」水平，並預測隨後數天的空氣污染，仍會處於較高水平。

根據昨日環保署的網頁顯示，15個一般監測站指數中，元朗、屯門及北區監測站在昨午3時錄得10+的「爆錶」水平，代表健康風險達「嚴重」級別；而銅鑼灣、中環及旺角的路邊監測站在昨午3時，錄得的空氣質素健康指數為9，即健康風險達「甚高」的水平。

天文台解釋，受瑪娃的氣流影響，本港昨日天氣酷熱及晴朗，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景污染水平的氣流，同時不利污染物散開。另外，日間充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。環保署預料未來數天，空氣污染仍會維持在比平常較高的水平，直至低壓槽為本港帶來幾陣驟雨。

署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民亦應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

因應近年極端酷熱天氣愈趨頻繁，天文台在今年5月26日起新增「極端酷熱天氣」特別提示，當天文台或全港大部分地區預測或實測氣溫達攝氏35度或以上，將發出特別天氣提示，提醒公眾注意極端酷熱天氣並採取相應的預防措施。