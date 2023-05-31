人員擎槍截飆逃七人車 司機蹤杳

【本報訊】本周一晚上8時許，有途人在沙田廣源邨發現一輛七人車形迹可疑，遂報案求助。人員接報到場正擬調查之際，七人車司機拒絕合作並開車逃走，人員見狀，隨即尾隨追截。七人車其後駛至沙田圍路近牛皮沙街交界，司機為求突圍脫身，七人車先後撞向一輛的士及一輛MINI Cooper私家車，導致的士左車身及私家車右車尾受損，七人車未有停下繼續逃走。

連撼5車 檢可卡因 七人車在駛至約500米外的沙田圍路與沙田路交界交通燈位，此時因第3線與第4線有多部車輛等候燈號被阻，七人車遂強行穿插車罅，試圖撞開阻擋去路的車輛，因而先後撼撞一輛「學神」私家車、一輛平治私家車及一輛Tesla電動車。七人車損毀嚴重，右頭轆甩脫，部分車門被撞至移位，在駛前一段距離後終告無法開行，七人車司機隨即棄車逃去。

執法人員接報趕至，期間有人員落車趨前並擎槍戒備，惟七人車已人去車空。事件中兩名女子受傷，包括Tesla電動車女司機，以及學習駕駛的私家車「女學神」，她們分別膊頭及頸痛，需要送院治理。人員在場搜證，並在七人車套取指模，其後在車上檢獲一個煙盒及告票等物品、以及小量懷疑可卡因。人員經初步調查後，把案件列作「狂亂駕駛」及「藏毒」，正追緝一名年約20至30歲涉案男司機，七人車車主其後到場助查。