要聞港聞

闖證券行非法收債 拘逾30黑漢包括前坐館

男子被蒙頭帶署。 男子被蒙頭帶署。
男子被蒙頭帶署。
【本報訊】昨晚7時許，執法人員於尖沙咀海港城拘捕30多名有黑幫背景的男子，消息指，當中包括一名前坐館，涉嫌非法集結及非法收債，各人其後被押走扣查。現場消息指，該批黑漢闖入上址一證券公司，懷疑非法收債，保安員見狀報案。
多名黑漢被捕。多名黑漢被捕。
多名黑漢被捕。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc