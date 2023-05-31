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闖證券行非法收債 拘逾30黑漢包括前坐館
男子被蒙頭帶署。
【本報訊】昨晚7時許，執法人員於尖沙咀海港城拘捕30多名有黑幫背景的男子，消息指，當中包括一名前坐館，涉嫌非法集結及非法收債，各人其後被押走扣查。現場消息指，該批黑漢闖入上址一證券公司，懷疑非法收債，保安員見狀報案。
多名黑漢被捕。
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