毒販逃捕險甩身 交警捉犯靠途人

遇查瘋駕剷安全島 倉皇棄車逃 警察失威要途人協助捉犯！一名疑似神志迷糊的90後男子，於本周一晚駕駛私家車在粉嶺「舞龍」，警員見狀擬截查，詎料司機踩油逃走，慌亂間撞及一輛的士後，繼而直撞行人安全島，司機疑恐東窗事發落車逃去。有警員追截不果，幸有途人挺身推跌司機，最後合數人之力始把疑犯制服。司機涉嫌「狂亂駕駛」、「販毒」等共7宗罪被捕。

事發於本周一晚上7時許，有警員在粉嶺一鳴路巡邏期間，發現一輛私家車左搖右擺且形迹可疑，由於懷疑司機藥後或酒後駕駛，擬上前截停車輛調查。詎料，私家車司機未予理會，相反加速往百和路方向逃走，警員隨即尾隨追截。期間，私家車失控與一輛的士相撞，繼而在一鳴路與百和路交界路口，撞向行人安全島一支交通燈柱始告停下。

身上跌出多包K仔 據網上流傳事發片段顯示，私家車失事後司機棄車逃走，駕駛電單車追至的警員尾隨追捕，二人在馬路上糾纏。期間，司機推開警員跑上行人路，一名男途人見狀，即時猛力把該司機推入草叢，另有多人協助合力制服司機。混亂間，有人身上跌出多包可疑物品，警員把司機鎖上手銬後，在草叢檢回有關物品，懷疑該些可疑物品是俗稱K仔的氯胺酮，共重約31.1克、市值約逾萬元。

同時，該名司機未能通過快速口腔液測試，初步相信他並非私家車車主，亦未能合理解釋如何取用該車。人員經初步調查後，以涉嫌「狂亂駕駛」、「販毒」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「未獲授權而取用運輸工具」、「藥後駕駛」及「拒捕」罪，拘捕該名姓梁（29歲）男司機，他報稱腳部受傷送院。

有不少網民揶揄「呢位警察要靠途人先幫到手，真係世界第一」、「做咩唔開槍啫，有武器又唔用，竟然要途人幫，差啲走犯！」