電騙認親認戚 呃5長者逾68萬

【本報訊】執法部門於五月中旬起，先後接獲5名長者（75至90歲）報案求助，他們均表示接獲冒認其兒子或親戚的騙徒電話，對方聲稱自己財困或被拘捕，並需現金應急。一名女騙徒其後登上報案人各自位於油麻地、旺角、柴灣及太古的寓所，並向事主收取共688,000元騙款。

事主其後與家人溝通後，始知自己受騙遂報案求助。執法人員經深入調查及情報分析後，於前日在何文田區，以涉嫌「以欺騙手段獲取他人財產」拘捕一名姓陳（22歲）女子，她已被扣留調查。據了解，案中事主最高損失金額為26.8萬元。

「女婿」來電 老婦失10萬保釋金 另外，一名76歲老婦於前日報案，稱自己早前接獲騙徒來電，對方自稱是其女婿，因被捕要求事主繳交10萬元保釋金。老婦不虞有詐，遂按指示照辦，惟其後與親人聯絡，始驚覺自己被騙。執法人員經調查後，得悉騙徒企圖再向事主收取現金，隨即展開聯合拘捕行動。

行動中，執法人員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名姓陶（46歲）本地男子，他已被扣留調查。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。