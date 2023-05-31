控洗錢逾624萬 警准保候訊

【本報訊】男警被指在2019年至2021年期間的一年半內，利用其5個銀行戶口和賽馬會投注帳戶，明知而處理超過624萬元的犯罪得益，事後被控6項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪，案件昨於區域法院提訊。辯方申請將案押後，以便為被告提供進一步法律意見，獲法庭批准。案件押後至6月29日再訊，期間被告續准保釋。

處理6個銀行及投注戶口

涉案29歲被告鄺嘉傑，報稱警員，控罪指他分別於2019年10月16日至2021年2月23日、2019年12月10日至2020年1月22日、2020年1月14日至2020年10月13日、2020年3月30日至2020年5月22日、2020年4月16日至2021年2月8日、及2020年4月16日至2021年5月12日期間，包括首尾兩天，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行等持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內合共6,242,310元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。案件編號：DCCC 441/2023