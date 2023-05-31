村屋僭建霸官地被收回 輔警總監楊祖賜申短租

【本報訊】新界土地亂象不斷，輔警總監兼港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜被揭在2020年5月，在西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500平方呎官地，其後他移除圍牆，被政府收回官地，並以鐵絲網圍封及豎立政府官地牌。事發數年後，近日有傳媒發現上址的鐵絲網及官地牌已拆除，但白色地台一直未有還原，而楊祖賜去年8月再次申請租用官地作花園及泊車用途，若然獲批則可繼續使用未還原的地台。

前年欲先霸後租被拒 被揭發佔用官地後，楊祖賜在2021年8月曾申請將屋前地「先霸後租」，惟被西貢地政處以白色地台佔用了部分行人路為由拒絕。地政總署要求他在9月還原，楊最終拆除官地上圍封的圍板，涉事官地被政府收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌，但在官地上近500平方呎的白色地台則未有還原。

時至近日，該塊官地的鐵絲網及官地牌已移除，據村民指在3月已移除，村內亦張貼了一份2022年10月的公告，指地政總署正考慮批租楊祖賜屋前的官地，諮詢公眾。地政總署指，楊曾在2021年8月申請短租官地，但當時因白色地台部分佔用行人路拒批租。署方指楊願意拆卸佔用行人路部分的白色地台，故於2022年底批准他移除鐵絲網及官地牌。現時工程已經完成，西貢地政處按既定程序處理楊的短租申請。楊回應指，已在過往三年委託專業土地測量師，依合法途徑跟進事宜，並向地政處遞交短期租約申請，處理自遷入前已存在多年的政府土地使用問題，會全力配合相關政府部門的跟進。

地政總署發言人指，查詢地點曾涉及不合法佔用政府土地的情況，西貢地政處已於2021年完成土地管制行動，並接管有關政府土地。處方於去年8月就該地點接獲一宗短期租約申請，用作私人花園及泊車用途，正按既定程序處理相關短期租約申請。

楊祖賜